El fiscal Adrián Spelta brindó detalles sobre las últimas novedades en la investigación por la muerte de Máximo, el niño baleado por narcos este fin de semana en Los Pumitas, mientras celebraban un cumpleaños. Al momento están tratando de identificar a los autores del hecho. "Ya hay avances sobre la mecánica del crimen y sus autores de quienes estarían faltando sus nombre y la individualización de cada uno de ellos”, sostuvo.

El fiscal advirtió que “la presencia de niños era generalmente un obstáculo o un código para evitar este tipo de ataques, hoy ya no. Se corrieron todos los límites”. "Evidentemente, hay un conflicto con una banda particular en ese punto neurálgico de la ciudad, un conflicto que desencadenó una balacera que ya no tiene límites, porque se corrieron todos los límites”.

“Las personas encargadas de este tipo de conductas delictivas no valoran la vida propia y mucho menos la ajena, y sobre todo la de niños de escasa edad”. Recordó que “en hechos anteriores personas amenazadas iban con sus hijos al lado y bajaban ventanilla porque la presencia del chico al lado evitaban ataques, pero hoy ya no es un elemento valorado para evitar un ataque".

“A nosotros no nos corresponde evitar que estos hechos se reiteren, somos quienes deben privar de su libertad a quienes cometen estos delitos. La función de la prevención es de las fuerzas de seguridad quienes deberán saturar la zona, entiendo que esa zona no había sido saturada, pero por las cercanías había control de Gendarmería y en esta oportunidad hubo ausencia de todo tipo de control preventivo por parte de las fuerzas”, lamentó el funcionario.

Por ultimo dejó en claro que la familia de Máximo es ajena a cualquier hecho delictivo. “Ellos colaboran con la comunidad, tienen un comedor en el barrio”, agregó.