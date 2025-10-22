Uno de los detenidos por el crimen de Lucas Cicarelli, ocurrido el fin de semana pasado en Dorrego y el río Paraná, fue declarado inimputable tras ser evaluado por un equipo médico.

Se trata de Pablo Ismael Ibáñez, de 30 años, quien según los peritos “no comprende la criminalidad de sus actos”. En tanto, Andrés Rodrigo Frontera (38) fue formalmente imputado por homicidio en ocasión de robo y quedó en prisión preventiva efectiva.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles en la sala 8 del Centro de Justicia Penal, con ambos sospechosos presentes. En el lugar estuvieron Martina, la novia de Lucas que presenció el crimen, junto a los padres del joven, Valther y Zulma, además de familiares de los acusados. Según la fiscal del caso, Agustina Eiris, Ibáñez era quien portaba el arma de fuego al momento del asalto.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el domingo a las 3 de la madrugada, cuando los agresores interceptaron a la pareja en la zona del río. En medio de un forcejeo, le robaron la mochila a la joven y empujaron a Lucas, quien murió tras ser baleado. La fiscalía confirmó que Ibáñez seguirá detenido a resguardo de una junta médica que deberá elaborar un nuevo informe sobre su estado mental.

Según trascendió, el joven declarado inimputable había sido aprehendido 14 veces en el último año, seis de ellas por robo, y en junio fue detenido con una réplica de arma de fuego. Su cómplice, Frontera, tiene antecedentes por robo calificado y estuvo preso en la cárcel de Coronda entre 2010 y 2016.