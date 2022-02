La Justicia imputó este miércoles por el delito de "homicidio simple en calidad de autor" al joven acusado de haber perpetrado el crimen de Iván de San Segundo en inmediaciones al shopping Alto Rosario. Sin embargo, el identificado como A.L.P quedó en libertad y se le fijó una caución de 100 mil pesos, entre otras medidas.

El juez Florentino Malaponte resolvió medidas alternativas a la prisión preventiva y dictó al acusado la prohibición de trasladarse a más de 100 kilómetros de su domicilio y de salir del país, la entrega del pasaporte, una caución de 100 mil pesos, la firma quincenal en oficina de gestión judicial y prohibición de acercamiento y contacto con la familia de Iván.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Homicidios Dolosos, le atribuyó a A.L.P lo ocurrido el pasado 6 de enero a la noche en Junín al 600, cuando le propina a Iván un golpe con un arma blanca en el tórax causando así su muerte. Inmediatamente después de la agresión, el imputado se retiró corriendo por calle Junín hasta Bv. Avellaneda dándose a la fuga.

"El juez entiende que existe una línea alternativa de investigación en relación a la posibilidad de una legítima defensa. Además entiende que no hay riesgos procesales", explicó el fiscal a los medios.

Y agregó: "Desde Fiscalía no tenemos dudas de que se da un conflicto entre el imputado e Iván y que hubo una agresión con arma blanca. Lo que no descartamos es que haya existido alguna acción previa de Iván que justifique la defensa del acusado. No está claro".

En la audiencia, el acusado de 21 años pidió hacer uso de la palabra y aseguró que no participó del homicidio al tiempo que manifestó que cuando caminaba por la zona del hecho al menos dos personas que se trasladaban en motocicleta lo interceptaron con intenciones de robo para luego huir del lugar.