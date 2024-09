Ponías miles dólares, no hacías nada durante un año y obtenías un interés del 122%. Así de fácil y atractivo era el negocio que ofrecía Mauro Esqueff, titular de Grupo Gemas filial Rosario; pero un día el dinero no volvió y los ahorristas se quedaron con las manos vacías.

“Como todo sistema Ponzi, en algún momento los aportes de nuevos ahorrista no alcanzaron para cubrir el pago de los rendimientos de los más antiguos”, explicó el abogado Marcos Peiretti, en diálogo con Rosario Plus.

La semana pasada, el letrado ingresó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) denuncias de dos clientes que fueron estafados por el financista rosarino. “Son pequeños ahorristas, que han invertido 10 y 16 mil dólares", comentó el abogado del Estudio Feldman & Asociados, pero aclaró que recibió consultas de otras víctimas que han entregado entre 80 y 120 mil dólares.

“La cartera de clientes de Esqueff no era gente adinerada, sino personas que tenían dinero por la venta de alguna vivienda o ahorraban desde hacía tiempo", detalló Peiretti y agregó: "Sacarle el dinero a una familia que con mucho esfuerzo lo terminó de juntar para ver si en algún momento se podía comprar un terrenito es una situación tremenda”.

En cuanto al modus operandi del financista, el letrado indicó: “Prometía rendimientos del 80 al 122 por ciento anual en dólares. Es una locura, pero lo sostuvo por mucho tiempo, hay ahorrista que han cobrado durante cuatro años este rendimiento, por lo cual la confianza que había generado era muy buena”.

Para justificar el destino de las inversiones de los ahorristas, el titular de Grupo Gemas afirmaba que "hacia inversiones en distintos fideicomisos como también estaba expandiendo su ámbito a cuestiones inmobiliarias”.

"En febrero de este año deja de pagar, un tiempo antes empieza a tomar créditos, suponemos que para tapar agujeros, porque el sistema ya había caído", señaló Peiretti.

Aunque el negocio ya no funcionaba, los ahorristas siguieron confiando en Esqueff, el cuál garantizaba que la situación iba a mejorar con la llegada de un supuesto financistas. “Aprovechó un Decreto que sacó el Gobierno, sobre la revisión de todos los findeicomisos en el que participa el Estado, para justificar que dentro de esos fideicomisos estaba el dinero de sus ahorristas, por lo tanto no iba a poder pagar rendimientos ni reinscribir capital. En su momento, a los aportantes le pareció coherente la explicación, pero cuando pidieron especificaciones sobre cuáles eran los fideicomisos, no había nada. Era falsa la cuestión y se tornó insostenible”, afirmó el abogado, y continuó: “Hasta junio y julio los ahorristas creían que iba aparecer un grupo inversor para comprar la cartera, pero los documentos de esa supuesta negociación eran ficticios”.

En la denuncia presentada en el MPA, el Estudio Feldman & Asociados pide una imputación a Esqueff por el delito de estafa (Artículo 172 del Código Penal), el cual contempla una pena de prisión de un mes a seis años.

Por último, Peiretti anticipó que a medida que la investigación avance se podrán conocer si más personas participaron de la estafa. “La estructura que él tenía era bastante grande, tiene dimensiones importantes, por lo cual creemos que no caía todo sobre su persona”, concluyó.