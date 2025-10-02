Dos camiones protagonizaron un siniestro vial este jueves a la madrugada en el kilómetro 255 de la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Fighiera.

Según informaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el carril con sentido a nuestra ciudad se encuentra totalmente cortado y se realizan desvíos en el ingreso a Villa Constitución (km 246).

Por otro lado, un camión volcó en la autopista Rosario-Córdoba, mano hacia la capital cordobesa, alrededor de las 5 de la mañana de este jueves, por lo que se produjeron demoras en el tránsito.

A pesar del siniestro, el tránsito no fue interrumpido totalmente, ya que los desvíos hacia la ruta 9 no se pudieron realizar por un corte a la altura del puente Río Carcarañá.

Cabe recordar que el pasado martes por la noche también se produjo un siniestro vial en la autopista, cuando tres camiones chocaron en el km 269, a la altura de Arroyo Seco, en el carril que conecta la Capital Federal con la ciudad. En esa ocasión, falleció el conductor de uno de los vehículos que participó del hecho.