La Agencia Provincial de Seguridad Vial alertó, este viernes a la madrugada, sobre un corte total del tránsito en la autopista Rosario - Buenos Aires, en el kilómetro 285, por el choque entre dos camiones. Se trata del carril que llega a la ciudad.

Los desvíos se realizan en el km 284, hacia ruta 9 vieja y Av. San Martín, en Villa Gobernador Gálvez. 

Respecto al siniestro vial, uno de los conductores tuvo que ser trasladado por la ambulancia por múltiples lesiones.