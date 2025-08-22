DESVÍOS EN VGG
Corte total en la autopista a Buenos Aires por choque entre dos camiones
La Agencia Provincial de Seguridad Vial alertó, este viernes a la madrugada, sobre un corte total del tránsito en la autopista Rosario - Buenos Aires, en el kilómetro 285, por el choque entre dos camiones. Se trata del carril que llega a la ciudad.
Los desvíos se realizan en el km 284, hacia ruta 9 vieja y Av. San Martín, en Villa Gobernador Gálvez.
Respecto al siniestro vial, uno de los conductores tuvo que ser trasladado por la ambulancia por múltiples lesiones.