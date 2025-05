Dos agentes policiales que había sido involucrados en el esquema de corrupción en el sistema de carga de combustible para patrulleros fueron liberados, este viernes, al confirmarse que no tuvieron participación directa en el delito.

De esta forma, los implicados en la causa por malversación de fondos para la compra de combustible, que serán imputados el próximo martes 13, son: Davina P., Mario B., Rodrigo D., Gerardo R., Nancy P., Sergio L., Juan V., Juan P., Javier A., Fernando C., Jorge D., Gustavo B., Franco C., Fabián F., Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, luego del relevamiento de elementos, documentación y evidencia de descargo, se estableció que los policías Francisco T. y Ramón S. “no intervendrían directamente en la maniobra de malversación de caudales públicos investigada, por lo que se dispuso su libertad” este viernes.

Además, se aclaró que no hay sospecha que los agentes liberados “puedan entorpecer la investigación”.

La malversación de caudales públicos por parte de los involucrados ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones al mes que se destinan a la URII para carga de combustible.