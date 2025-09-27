Conmoción en un pueblo del centro provincial por el estremecedor crimen de un joven

Los casi mil habitantes de María Luisa, un pacífico pueblo del departamento Las Colonias, se encuentran de luto tras el brutal asesinato de Damián Strada, un joven de 32 años que trabajaba como regador en la comuna.

Damián, conocido por ser un pibe "sin maldad" y de estrecha relación con todos los vecinos, desapareció en la noche del sábado 13 de septiembre, lo que encendió de inmediato las alarmas de su familia. El trágico desenlace llegó días después, cuando su cuerpo fue encontrado calcinado en un descampado a la vera de la ruta 2, entre Monte Vera y Laguna Paiva.

La policía de Investigaciones (PDI) actuó rápidamente y, con la ayuda de las cámaras de seguridad, logró la detención de su ex pareja y el novio actual de esta, quienes han sido imputados por el crimen.

Aunque inicialmente se especuló con que el móvil del crimen era pasional, el MPA, a través del fiscal Alejandro Benítez, reveló que la motivación principal fue la extorsión económica. El tío de Damián, Walter, confirmó que la expareja de su sobrino le pedía continuamente dinero y que él "siempre se desesperaba" por dárselo.

El fiscal Benítez imputó a la pareja por homicidio triplemente agravado por alevosía, el vínculo y criminis causa. La calificación de alevosía se relaciona con el hecho de que Damián fue engañado y atacado en un lugar alejado, donde no pudo defenderse. El vínculo se refiere a la relación preexistente entre Damián y la mujer detenida, mientras que criminis causa indica que el asesinato se cometió para "lograr el objetivo económico" de la extorsión o para "ocultar" la extorsión fallida.

Los hallazgos de la autopsia fueron determinantes para establecer la brutalidad del crimen. El fiscal confirmó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento con un cinto. Además, el cuerpo fue encontrado parcialmente calcinado, lo que refuerza la teoría de un intento de los autores por borrar evidencias.

A pesar de los avances, la investigación aún no está cerrada. El paradero del teléfono celular de Damián sigue siendo un misterio, y el abogado de la familia lo ha calificado como una "pieza clave" para la causa, ya que se presume que contiene los mensajes de extorsión y los pedidos de dinero que podrían ser la prueba definitiva.

Más detalles

La cronología de la desaparición de Damián se reconstruyó en base a las comunicaciones con su familia y los registros de las cámaras de seguridad.

El domingo 14 de septiembre, alrededor de las 00:40, Damián se comunicó con su madre, pidiéndole dinero con un tono de voz que denotaba una notoria preocupación.

Su hermana logró asistirlo para que obtuviera un adelanto de su sueldo. Sin embargo, los mensajes que siguieron a esta llamada resultaron extraños, con un estilo que no coincidía con el de Damián, lo que inmediatamente generó sospechas en su familia.

La inasistencia de Damián a su trabajo el domingo por la mañana, un comportamiento atípico en el joven, fue el detonante para que la familia radicara una denuncia por su desaparición.

La investigación tomó un giro decisivo con el hallazgo de su motocicleta, abandonada y desguazada en Laguna Paiva. Pero fue el análisis de las grabaciones del Centro de Monitoreo de esa ciudad lo que permitió a los investigadores atar los cabos .

Las cámaras de seguridad registraron a Damián saliendo de la ciudad a las 22:40, conduciendo su moto y acompañado por una mujer y un hombre. La pieza clave de la evidencia fue otra grabación, captada a la 1:20 de la madrugada, en la que se ve a la misma motocicleta regresando, pero esta vez solo con el hombre y la mujer. Esta prueba es fundamental, ya que sitúa a los dos acusados en la escena del crimen y descarta la participación de una tercera persona.

En medio del dolor, la familia de Damián ha buscado constituirse como querellante en la causa y ha hecho un llamado público para que el caso no sea olvidado.