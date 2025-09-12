En una audiencia realizada este jueves en el Centro de Justicia Penal, el juez Facundo Becerra homologó el procedimiento abreviado presentado por la fiscal Viviana O'Connell y aceptado por la defensa, condenando a Marcos Alejandro Mentesana, de 32 años, a tres años de prisión efectiva.

El fallo lo encontró responsable de hurto agravado por utilización de llave falsa, hurto agravado en grado de tentativa y cohecho activo, todo en concurso real y en carácter de coautor.

Según la investigación, el 6 de febrero de 2024 Mentesana, junto a Juan Ignacio Brizuela (ya condenado) y O.G. (imputado y en prisión preventiva), utilizó un dispositivo inhibidor de alarmas para abrir un Chevrolet Onix estacionado en Eva Perón y Perú, de donde robaron una cartera con documentación, llaves y pertenencias personales.

Minutos más tarde, intentaron robar de la misma manera una Citroën Berlingo, pero fueron sorprendidos por la víctima. Tras una persecución, la Policía los detuvo en bulevar 27 de Febrero y Roullión, secuestrando un handy inhibidor, un posnet y la cartera sustraída. Durante el procedimiento, los acusados ofrecieron dinero a los efectivos para evitar la aprehensión.

Brizuela había sido condenado en septiembre de 2024 a tres años de prisión condicional, mientras que O.G. permanece imputado y detenido a la espera de juicio.