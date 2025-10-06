El juez Rodrigo Santana homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa, y condenó a Yohan Ramírez Patiño, de 33 años, a ocho años de prisión por el delito de homicidio simple en calidad de autor.

El fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, le atribuyó el hecho ocurrido el 10 de abril de 2014, cerca de las 5 de la madrugada, cuando la víctima Luis Diego Areiza Garcés, de 25 años, y el ahora condenado -ambos de nacionalidad colombiana- se encontraban junto a otros amigos en el Parque Independencia.

En medio de una discusión verbal, el enfrentamiento escaló y Ramírez Patiño tomó un cuchillo con el que le provocó un corte en el tórax a Areiza. El joven fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció una semana después, el 17 de abril de 2014, como consecuencia de las heridas sufridas.

Según la investigación, el hecho ocurrió en el marco de un enfrentamiento entre distintas facciones de la barra del club Atlético Nacional de Medellín, que se encontraban en Rosario para presenciar un partido por Copa Libertadores ante Newell’s.

Tras el crimen, Ramírez Patiño permaneció prófugo casi una década. Tenía pedido de captura internacional desde el 29 de abril de 2014 y fue finalmente detenido el 17 de mayo de 2023 en Robledo, Medellín (Colombia), en el marco de otra investigación.

Posteriormente, se llevó adelante su proceso de extradición a la Argentina, y el acusado fue trasladado a Rosario, donde fue imputado el 13 de diciembre de 2024.