Danilo Iván Barrientos, excomisario de la localidad de Fortín Olmos (departamento Vera), fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber explotado, administrado y organizado un sistema de juego clandestino en el norte provincial.

De acuerdo con la investigación, Barrientos —quien tenía 45 años al momento del juicio— participó de manera “continua y organizada” en un sistema de captación de apuestas de dinero sin contar con la debida autorización legal. Las actividades ilícitas se desarrollaron al menos entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, y contaron con la participación de otras personas.

La sentencia fue dictada por el juez Martín Gauna Chapero, al término de un juicio oral desarrollado en los tribunales de Reconquista. El caso fue investigado y llevado a juicio por el fiscal Nicolás Maglier, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien sostuvo la acusación durante el debate.

Según explicó Maglier, el excomisario no solo omitió cumplir con sus deberes de control, sino que lo hizo intencionalmente para favorecer el funcionamiento del circuito ilegal, del cual obtenía beneficios económicos.

Además, se probó en juicio que Barrientos abusó de su cargo para percibir dádivas. En particular, aceptó un pago por brindar servicios de seguridad privada —sin habilitación correspondiente— a un integrante del gobierno comunal de Tartagal, también en el departamento Vera.

“La pena impuesta está muy cerca de los tres años y seis meses que solicitamos en nuestros alegatos”, valoró el fiscal tras conocerse el veredicto.

Por todo ello, Barrientos fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin autorización; cohecho pasivo; y concusión.