El juez de Garantías Román Lanzón condenó este martes en Tribunales Federales de Rosario al gendarme Santiago Hernán Romero a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, más inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena, por los delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y coacciones. Cargos que explican los excesos cometidos en perjuicio de una familia rosarina, interceptada en el invierno pasado por un retén de control vehicular en Nuevo Alberdi. El agente federal condenado actuó junto con otros tres compañeros en complicidad, que ya fueron sentenciados en otro procedimiento abreviado. Todos cumplían funciones en el marco del Plan Bandera, que bajó el Ministerio de Seguridad de la Nación a Rosario.

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2025, alrededor de las 22.45, en inmediaciones de Bouchard y Servellera, el sector más empobrecido de Nuevo Alberdi, en el noroeste rosarino. Romero, junto a los también gendarmes Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales, detuvieron a un vehículo en el que viajaba una pareja con sus dos hijos menores, uno de 7 años y un bebé de 6 meses. Aunque ya habían sido identificados, los efectivos los obligaron a descender y requisaron el auto sin justificación legal, abusando de su autoridad.

Durante el procedimiento, uno de los uniformados sustrajo dinero del interior del vehículo –alrededor de 1 millón de pesos– y el grupo se retiró en la camioneta oficial. La familia luego denunció el hecho en un puesto de la fuerza ubicado en Sorrento y Cullen. Horas más tarde, al presentarse la camioneta con los sospechosos en la base de Gendarmería del Club Sparta, las víctimas los reconocieron como los autores del robo.

La investigación determinó además que Romero amenazó a las víctimas con la promesa de devolver el dinero si desistían de hacer la denuncia, motivo por el cual también fue condenado por coacciones.

Los otros tres gendarmes implicados ya habían sido condenados en un proceso similar a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial, también por abuso de autoridad y hurto agravado.

La investigación posterior permitió recuperar buena parte del dinero sustraído. La mayor parte del dinero estaba oculta en los vehículos particulares de dos de los gendarmes detenidos. En tanto, en un baño del destacamento de Gendarmería se hallaron 235.000 pesos en efectivo, también ocultos luego del hurto.

Como parte del acuerdo, todos los condenados deberán fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, y no acercarse ni contactar a las víctimas durante dos años. Además, deberán abonar 50 mil pesos en concepto de reparación.

El fiscal Reynares Solari destacó la relevancia del caso y subrayó que la causa fue remitida al fuero federal tras una audiencia de competencia realizada el 5 de agosto. “Se empieza a plasmar en la jurisdicción un cambio de temperamento institucional: el Ministerio Público Fiscal va a defender, cuando corresponda, la competencia federal y su capacidad de intervenir en múltiples conflictos”, señaló.