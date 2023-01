El sindicato de Empleados de Comercio fue blanco de un nuevo hecho vandálico en Rosario, pero a diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en el que los responsables cometieron atentado.

Minutos antes de las 21 dos personas que pasaron por la puerta del local ubicado en Corrientes al 400, rociaron el frente con el contenido de una botella de gaseosa armada, tiraron entre la reja y la puerta del sindicato, incendiaron el lugar y se fueron caminando.

Es lo que se puede ver con claridad en el video que filmaron las cámaras de seguridad. El mismo expuso que aún había claridad y la gente transitaba de manera normal a pocos metros de donde fue el atentado.

Aunque desde Empleados de Comercio aseguran que el ataque fue pedestre, según la información que obtuvo la Fiscalía, testigos vieron a un atacante descender de un vehículo rojo y arrojar la botella para luego huir.

En declaraciones a Si 98.9, la prosecretaria del gremio, Silvana Crocci, aseguró: "No habíamos recibido ninguna amenaza antes, y no tenemos conflictos en nuestra organización. No lo vinculamos a algún asunto del gremio porque atacaron a otro sindicato más en el mismo horario”