“Un balance positivo” dejó como saldo el operativo de seguridad que se realizó el sábado en el clásico entre Central y Newell's, donde el Gobierno Provincial realizó un amplio despliegue de recursos a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Municipalidad.

El coordinador Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, sostuvo: “hemos hecho un balance positivo porque los clubes no han tenido ningún problema. En el caso de la parcialidad de Newell's, el traslado fue con total normalidad, al igual que la llegada al estadio y la permanencia también”.

El funcionario destacó la tarea “de la Unidad Regional II de Policía, porque ha puesto todos sus recursos a disposición, tanto en los traslados como en la permanencia del estadio. También el trabajo y el apoyo de los dos clubes. La verdad que el anfitrión hizo muy bien las cosas, y Newell's como visita también”.

“Hicimos un clásico con las tribunas colmadas, no hubo ningún incidente dentro de las tribunas, no hubo nadie que quiera saltar al campo de juego, que era una de las cosas que habíamos evaluado que podía suceder en algún momento; y después la desconcentración del público local fue con total normalidad y la salida del equipo de Newell's, en este caso visitante, y la delegación de los dirigentes, también con normalidad”, agreg��.

En cuanto a personas detenidas, Velázquez detalló: “Hubo detenidos en el estadio, cinco personas que cometían algún tipo de disturbios en los ingresos, empujaban a la gente, nada más que eso”.

Por último, el funcionario adelantó: “Nos volvió a seleccionar la Copa Argentina para que los días 5 y 6 (de septiembre) se jueguen un partido en Newell's y uno en Central con cuatro públicos que son de otra provincia”.