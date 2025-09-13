Un violento episodio en la madrugada de este sábado dejó a un hombre internado en estado crítico luego de ser golpeado tras un conflicto con varios taxistas. El hecho se registró en Montevideo y bulevar Oroño, cuando aparentemente el pasajero se negó a pagar por el servicio.

Según fuentes oficiales, el operativo policial se desplegó alrededor de las 4 de la mañana en Montevideo al 2100, con patrulleros del Comando Radioeléctrico rodeando la zona tras la denuncia de una pelea en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre inconsciente y tendido boca abajo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibió asistencia respiratoria mecánica e intubación debido a un traumatismo encefalocraneano grave.

La víctima se subió a un taxi conducido por Claudia L., de 48 años, que lo llevaba desde Brown y avenida Francia hasta Montevideo y Mitre. Durante el trayecto, el hombre intentó bajarse sin abonar la tarifa y comenzó un altercado verbal y físico. Tras los insultos, otros taxistas intervinieron, y la situación escaló hasta que el pasajero fue golpeado.

Por el hecho, la policía detuvo a cinco personas, incluyendo a la conductora del taxi y cuatro hombres identificados como Damian Alejandro G. (41), Miguel Ángel C. (58), José Luis C. (67) y Fabián Andrés O. (74). Todos quedaron a disposición de la Justicia en la comisaría 2ª.