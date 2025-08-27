Cinco jóvenes resultaron heridos este martes por la noche como consecuencia de una balacera en una cancha de fútbol del barrio Empalme Graneros.

Según fuentes policiales, el ataque ocurrió cerca de las 21:30 horas en un predio de Barra al 1.300 bis, cuando un hombre abrió fuego en medio de un partido.

Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y uno al hospital Alberdi en vehículos particulares y por personal de fuerzas de seguridad. Las víctimas, que tienen entre 16 y 23 años de edad, permanecen bajo observación médica con heridas leves.

En el lugar del hecho intervino personal de Gendarmería y agentes de la Policía de Santa Fe.