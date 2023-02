Familiares de víctimas fatales de la inseguridad se concentran esta noche frente a la sede de Rosario de Gobernación provincial, en Dorrego y Santa Fe, en reclamo de justicia y por el cese de la violencia urbana. Un centenar de personar se reunieron con velas encendidas “para iluminar a la justicia”. Madres de víctimas pasarán la noche allí y sino tienen respuestas este martes, madres de víctimas aseguran que se encadenarán en el lugar.

En diálogo con Rosarioplus.com Esther Marim, mamá de Lautaro Aranda -el joven asesinado el 14 de noviembre de 2021 cuando se encontraba en la casa de unos tíos maternos en la zona sur de Granadero Baigorria-, aseguró que el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien lleva la causa, ya no le contesta el teléfono y no tiene novedades desde junio de 2022.

"Me cansé de escribirle mensajes al fiscal (Alejandro) Ferlazzo para preguntarle novedades de la causa". Ya ni me contesta", manifestó Esther. Además, aseguró que no recibe por parte del Estado ningún tipo de acompañamiento. "Ni ayuda psicológica, ni acercarse a preguntarnos cómo estamos, nada. Todo es un silencio absoluto en el que nos dejaron, sin respuestas y sin ningún tipo de acompañamiento, como si fuese habitual atravesar por lo que estamos pasando".

En relación a la concentración aseguró que el pedido es de justicia y de seguridad. “Lo que pedimos es justicia, entender qué pasó, para tener paz”, afirmó la mujer. “Ya no se puede vivir así. Estamos aquí concentrados reclamando mayor seguridad, un cese de la violencia y en media hora hubo tres crímenes nuevos en la ciudad”, agregó en alusión a los asesinatos de Marta Susana “Chana” Bustamante y Carmen, una mujer de 65 años madre de un policía.

Finalmente la mujer aseguró que se quedarán durante toda la noche en una vigilia en el lugar, y durante toda la jornada del martes y de no obtener respuestas a las 20 horas se encadenarán frente a gobernación. “Hacemos responsables a las autoridades delo que nos pueda llegar a pasar. Sabemos que no es seguro pasar una noche en la intemperie en Rosario, pero así no podemos seguir. Por eso responsabilizamos a las autoridades de lo que nos pase”, cerró

Lautaro tenía 23 años y era padre de dos pequeños hijos. Jugaba al fútbol en el club Santa Catalina, de Capitán Bermúdez. Y quienes lo conocían aseguran que el sicario "se equivocó" de objetivo.