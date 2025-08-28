El choque entre una pick-up y un camión con ganado, ocurrido este jueves por la madrugada, desencadenó un caos en el puente Rosario–Victoria, que terminó con tres heridos, entre ellos una chica que fue embestida por un toro.

Los conductores de ambos vehículos fueron derivados al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En el caso del camionero, identificado como Matías Rafael J., quedó en estado inconsciente y tuvo que ser rescatado del interior de la cabina.

En tanto, la adolescente que fue atacada por el animal fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Por el hecho, se cortó el tránsito en avenida Circunvalación de Rosario, en el ingreso al puente. Se realizan desvíos hacia boulevard Rondeau.