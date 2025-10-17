SEGURIDAD VIAL
Choque fatal en la autopista a Córdoba, a la altura de Carcarañá
Un hombre murió este viernes en las primeras horas de la tarde, al chocar con un camión en la autopista Rosario - Córdoba, al volante de una camioneta.
El siniestro ocurrió hacia las dos de la tarde, cerca del acceso a la ruta 26 y a la ciudad de Carcarañá, en circunstancias que no se informaron. La víctima, de unos 40 años, su identidad no se suministró aún, conducía una pick up Nissan Frontier cuando se estrelló de frente contra la parte trasera de un camión cuyo conductor resultó ileso.
Intervinieron policías y bomberos de Carcarañá, que mantuvieron el tránsito cortado y desviando hacia la vieja ruta 9 en dirección a San Jerónimo Sud.