La Justicia imputó al conductor de la lancha que protagonizó un peligroso choque en el río. Se trata de G.D.G., acusado por lesiones graves culposas agravadas debido a que conducía bajo los efectos del alcohol y provocó un siniestro que dejó herido de gravedad a un niño y con lesiones leves a tres adultos.

La audiencia imputativa, a cargo de la jueza Paola Aguirre, se realizó en libertad y concluyó con un acuerdo entre las partes que dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva. El acusado deberá abstenerse de conducir vehículos con motor durante seis meses y no acercarse a la zona del río, además de no salir del país ni de la provincia. También se le impuso una caución real de 2 millones de pesos.

Según la investigación de la fiscal Mariela Oliva, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, el hecho ocurrió el pasado 10 de octubre alrededor de las 20.05, a la altura del kilómetro 426 del río Paraná, en jurisdicción de Rosario.

El imputado conducía una embarcación tipo lancha con motor con un nivel de alcoholemia de 1,33 gramos por litro de sangre, cuando cruzó el río en diagonal para ingresar a una guardería náutica ubicada en la zona de Nansen y el río.

En esas circunstancias, impactó de frente contra otra lancha que navegaba correctamente con luces reglamentarias encendidas y ocupada por una familia: el conductor, su pareja y sus tres hijos de 13, 10 y 3 años. Este último, que iba en brazos de su madre, sufrió lesiones graves que le provocaron una incapacidad prolongada, mientras que los adultos resultaron con heridas leves.

De acuerdo con la imputación, G.D.G. no respetó la prioridad de paso ni redujo la velocidad, embistiendo la embarcación en la zona delantera izquierda. El impacto, ocurrido en condiciones de visibilidad reducida y sin maniobra evasiva, fue calificado por la Fiscalía como resultado de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

En tanto, las medidas impuestas al imputado podrán prorrogarse mientras avance la investigación, en la que aún se esperan peritajes técnicos sobre las embarcaciones involucradas.