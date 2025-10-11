Dos lanchas chocaron en el río Paraná este viernes por la tarde, en la zona de acceso a las guarderías sobre el arroyo Ludueña. Por el impacto, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes sanatorios.

En una de las embarcaciones viajaban dos adultos y tres menores; en la otra lancha circulaban dos hombres, a quienes se les ordenó test de alcoholemia para determinar si se encontraban en estado de ebriedad al momento del choque.

Personal de la Prefectura Naval Argentina acudió al lugar del hecho para el rescate de las personas y de las lanchas.