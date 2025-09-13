La Unidad de Acciones Especiales junto a efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), logró detener este viernes por la noche en Colón al 1200 a Waldo Bilbao, por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos y era el tercero en la lista de los más buscados de la provincia.

La captura se concretó tras minuciosas investigaciones derivadas de una causa del Juzgado Federal N.º 3 de PROCUNAR, que había emitido un pedido de captura de alto perfil. Durante el allanamiento, Bilbao intentó ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones, pero fue reducido de inmediato por las fuerzas especiales.

El detenido era buscado intensamente por diversas fuerzas de seguridad y figuraba como uno de los prófugos prioritarios en Santa Fe. Según la investigación federal, formaba parte de una organización narco comandada por su hermano Brian, quien continúa prófugo. Waldo, en tanto, habría sido el encargado de manejar y lavar parte del dinero proveniente del narcotráfico en distintas actividades comerciales.