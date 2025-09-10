La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos, realizaron este martes una serie de allanamientos en la ciudad, en el marco de una investigación por un hecho de privación ilegítima de la libertad y lesiones ocurrido el 8 de agosto.

La pesquisa, a cargo del fiscal Ramiro González Raggio, se inició tras la denuncia de la víctima: un hombre que afirmó haber sido interceptado en la vía pública por tres sujetos que lo agredieron físicamente, lo obligaron a subir a una camioneta bajo amenazas de muerte y lo trasladaron a un taller mecánico, donde continuaron golpeándolo hasta que logró huir y pedir auxilio.

Con las pruebas reunidas y las tareas investigativas de la PDI, la Justicia ordenó cuatro allanamientos en distintos domicilios: Parker Martínez al 2400, Matienzo al 3200, avenida 1907 sin catastral visible y la intersección de Matienzo y Dean Funes.

Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas identificadas como Ángel Alexis C. (38), Andrea Sofía M. (35), Juan Pablo O. (27) y Matías C. (22), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

En los operativos, en los que colaboraron el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), el Grupo de Acción Táctica (GAT) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Unidad Regional II, se secuestraron un automóvil, seis teléfonos móviles, un rifle de aire comprimido calibre 22 y otros elementos de interés para la causa.

El hecho

La tarde del 8 de agosto, la víctima se encontraba en una esquina del barrio Triángulo y Moderno cuando tres hombres descendieron de una camioneta y comenzaron a agredirla con golpes de puño y un caño de hierro, obligándola a subir al vehículo.

Posteriormente, fue trasladada a un taller mecánico, donde continuaron golpeándola hasta que consiguió escapar. Logró pedir ayuda a un familiar y fue trasladada al Hospital Centenario.