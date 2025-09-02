La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, desbarató este martes una banda dedicada al narcomenudeo en zona oeste de Rosario. En un domicilio de calle Pasco al 7700 fueron detenidos un hombre y dos mujeres, y se secuestró droga lista para ser comercializada.

El operativo fue ordenado por la fiscal Julia Milicic, de la Fiscalía de Investigación y Juicio Nº 2, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. La investigación se había iniciado a fines de julio, luego de que la Fiscalía de Microtráfico recibiera información sobre presuntas maniobras de venta en la zona.

Tras las tareas investigativas, se solicitó el allanamiento y se logró comprobar la actividad ilícita. En el lugar fueron arrestados María F. C. (42), Gimena A. S. (20) y Leandro A. P. (33), todos domiciliados en la vivienda intervenida.

Además, la PDI secuestró 784 bolsas y un trozo compacto de marihuana, cuatro teléfonos celulares y $1.174.100 en efectivo. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia y la causa continúa en investigación.