El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, brindó detalles de la detención de un joven de 20 años que tenía pedido de captura vigente desde marzo, y que era buscado por el asesinato de Agustín Gabriel Rosales, cometido el viernes 21 de marzo de 2025 en French y las vías. El detenido fue identificado como Yair D. y quedó a disposición de la Justicia.

El operativo se llevó adelante entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en inmediaciones de Juan José Paso al 5300, y con una medida ordenada por la Fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo del fiscal Patricio Saldutti.

Se llegó a ese lugar “siguiendo determinada información con la que contaban los organismos de inteligencia de la provincia. Allí se montó un operativo porque se tenía noticia de que una persona prófuga, señalada como posible autor material de un homicidio cometido en marzo, podría estar yendo a un evento privado", dijo el ministro, y relató que el hombre buscado fue observado en el lugar “y cuando se retiraba de la fiesta se lo interceptó, se lo identificó, y fue puesto inmediatamente a disposición de la fiscalía”.

Cococcioni dijo que Yair D. “al ser interceptado fue rodeado y no ofreció resistencia” y que “no tenía armas de fuego” al momento de su captura. Él “habría sido uno de los autores materiales del homicidio de Agustín Rosales, cometido en un barrio tradicionalmente asociado a la banda criminal de los Riquelme”, y agregó Yair D. es una persona “ligada no accidentalmente o por un hecho aislado, sino que tenía una clara vinculación con el clan Riquelme”. Finalmente, aseguró que “las búsquedas (de los otros implicados en el hecho) no cesan; pero hoy hay un prófugo más a disposición de la justicia”.

El funcionario admitió que dar con el paradero del prófugo fue una tarea “muy dificultosa, pero se logró con un trabajo realmente muy importante de cruce de datos y de obtención de información de inteligencia”, y destacó la labor realizada por la Subsecretaría de Inteligencia, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de la provincia, y la Unidad de Capturas de Alto Perfil (Ucap) de la Policía de Investigaciones (PDI) -que realizó la captura-, todo en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).