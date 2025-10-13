Cayó un integrante de la banda de Los Menores en tras una redada de varios allanamientos

Un integrante de la banda de Los Menores fue detenido este fin de semana en la zona noroeste de Rosario, durante uno de los ocho operativos realizados por la policía entre el viernes y el domingo en Rosario, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez. Así lo informó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, al hacer un balance de las acciones desplegadas.

El joven, que se encontraba acompañado por un adulto, fue interceptado por las fuerzas policiales mientras intentaba huir. En su poder se encontró una pistola 9 milímetros en condiciones de uso. El operativo forma parte de una serie de acciones preventivas que permitieron la detención de 11 personas —entre ellas cuatro menores— y el secuestro de ocho armas de fuego. “A uno de estos 4 jóvenes, que estaba acompañado de un mayor, se le secuestró una pistola, apta para ser utilizada. Intentaron darse a la fuga, se les dio captura y se les secuestró el arma de fuego”. El funcionario provincial hizo referencia a otros hechos de inseguridad ocurridos durante el fin de semana largo, los cuales “tuvieron intervención policial de manera inmediata” y están siendo investigados por la justicia.

La banda de Los Menores es una organización criminal que opera principalmente en barrios del noroeste de Rosario, como 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús, La Bombacha y Hostal del Sol. Se los investiga por delitos vinculados al narcotráfico, venta de drogas al menudeo, balaceras, usurpaciones y violencia armada. Cobró notoriedad superlativa a fines del año pasado, a partir del homicidio del jefe de la barra de Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y su amigo, Daniel “Rana” Attardo. La gavilla está mencionada en la investigación. En marzo pasado fueron imputados dos presuntos integrantes de Los Menores —Alejandro “Cani” Zamudio y Alejandro Roberto Vázquez— por su participación logística en el doble homicidio, aunque los autores materiales continúan sin ser identificados públicamente con certeza.

Sus líderes principales señalados en las investigaciones son Matías Ignacio Gazzani –por cuya captura se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos que lo permitan –y Lisandro “Limón” Contreras (alias “Licha”). Ambos se encuentran prófugos.

En diálogo con la prensa, Santantino destacó que "cada día se profundiza el modelo de gestión de la seguridad que instruyen el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia", y remarcó que estos resultados son producto de una política de seguridad pública sostenida, que apuesta a la intervención policial temprana y al fortalecimiento del equipamiento de las fuerzas.

El funcionario también mencionó que el modelo Santa Fe "necesita seguir robusteciéndose", haciendo hincapié en los avances logrados en los últimos 22 meses: incorporación de móviles 0 kilómetro, uniformes completos, chalecos, armas de fuego y de baja letalidad, todo con el objetivo de brindar mejores herramientas a quienes deben garantizar la seguridad de los santafesinos.

Finalmente, Santantino subrayó que la reacción inmediata de la policía ante los hechos del fin de semana refuerza una política que busca consolidar a Rosario como una ciudad más segura, no solo para sus habitantes, sino también para quienes la visitan.