Un hombre de 34 años quedó en prisión preventiva por cuatro meses, acusado de confeccionar y comercializar certificados falsos de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la plataforma Marketplace de Facebook.

En la audiencia imputativa, la fiscal Guillermina Aiello le atribuyó a J.C.S. el delito de falsificación de documento público en carácter de autor. La jueza Eleonora Verón aceptó el pedido de la Fiscalía de imponerle prisión preventiva efectiva por cuatro meses, plazo que podría ser prorrogado.

Según la investigación, el lunes 18 de agosto personal de la Policía de Investigaciones (PDI) montó una entrega controlada en Bv. Avellaneda y Zeballos, donde el acusado había pactado la venta de un certificado adulterado para un Fiat Argo. El supuesto comprador era en realidad un agente encubierto.

Al momento de su detención, los investigadores secuestraron documentación apócrifa en poder del imputado: dos juegos de formularios con obleas y certificados de revisión técnica para un camión Dodge y otro juego para un Fiat Argo, todos presuntamente falsificados.

La Fiscalía sostiene que el acusado no solo ofrecía la documentación ilegal en redes sociales, sino que además la confeccionaba, simulando ser auténticos certificados oficiales.