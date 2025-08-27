El fiscal Sebastián Narvaja acusó al agente de Bolsa Pablo Arcamone y al contador Martín Fernández de haber cometido 13 hechos de estafa. En audiencia imputativa, el juez Fernando Sosa dispuso para ambos la prisión preventiva hasta el 27 de noviembre. Además, ordenó la inhibición general de activos financieros e inmovilización de fondos.

Según la investigación, Arcamone y Fernández actuaron a través del denominado Grupo América, una red de sociedades, mutuales y empresas que combinaba actividades lícitas, irregulares e ilícitas. Bajo una apariencia de solvencia y formalidad, el esquema captaba ahorros e inversiones del público que luego eran desviados hacia operaciones paralelas, muchas de ellas clandestinas.

Los imputados ocuparon cargos claves en distintas entidades. Arcamone, como tesorero y socio gerente de América Agro, presidente de América Valores y de la Mutual 6 de Abril, además de director de C.C. Bolsa S.A. Fernández, como presidente de la Mutual Pedro de Mendoza y representante del Grupo América.

La estructura constaba de oficinas físicas bien ubicadas, personal asignado a cada unidad de negocio, páginas web y un diseño digital profesional, así como publicidad de actividades que se presentaban como regulares y solventes. Sin embargo, parte de las unidades de negocio eran ficticias y funcionaban únicamente como pantalla de credibilidad ante inversores y ahorristas.

La investigación determinó que la Mutual Pedro de Mendoza fue el vehículo central de captación de ahorros, presentándose como una entidad regular y solvente. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba un esquema de filtración y desvío sistemático de fondos hacia operatorias ilícitas.

Asimismo, se verificó la falta de registro adecuado de las operaciones de caja y la existencia de niveles “peligrosos” de ahorro excedente en las cuentas de la Mutual, explicables por el desvío de los fondos receptados hacia otros circuitos paralelos.

En tanto, los ahorros depositados por las víctimas eran canalizados hacia la denominada “Mesa de Operaciones”, un eufemismo para referirse a actividades clandestinas de cambio de divisas y mesa de dinero. Mientras tanto, la Mutual quedaba en situación de quebranto, aunque hacia el público se seguía proyectando la imagen de un negocio seguro.