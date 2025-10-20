En el marco de la investigación por el homicidio de Lucas Martín Cicarelli, ocurrido el sábado en la barranca del río a la altura de Wheelwright al 1700, fue detenido este lunes el segundo sospechoso del hecho.

Por disposición de la fiscal Agustina Eiris, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, se concretó la detención de P.I., de 33 años, acusado de haber participado en el robo que terminó con la muerte del joven de 30 años.

La audiencia imputativa se realizará en los próximos días, con fecha y horario a confirmar, en el Centro de Justicia Penal.

El primer detenido, identificado como A.F., había sido aprehendido a 100 metros del lugar con los elementos sustraídos en su poder. En tanto, continúan las tareas investigativas y la toma de testimonios para esclarecer completamente las circunstancias del caso.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.05. Cicarelli se encontraba junto a su pareja tomando una bebida detrás de la baranda de seguridad cuando fueron abordados por dos hombres, uno de ellos armado, que los amenazaron y les exigieron sus pertenencias.

Según los primeros testimonios, la mujer logró escapar mientras le sustraían la mochila y el teléfono celular. En medio del forcejeo, Cicarelli cayó al vacío y murió en el lugar al impactar contra una zona de piedras.

La familia

Zulma, la madre de Lucas difundió en Facebook un desgarrador mensaje en el que relata la secuencia del ataque, pide justicia y reclama que se identifique y detenga a todos los responsables.

Entre otros pasajes, describió que la pareja de su hijo fue abordada por dos hombres mientras comían junto a la barranca, que Lucas intentó defenderla y que fue arrojado al vacío a una profundidad de 20 o 25 metros; añadió que su hijo era “trabajador, bueno, amable” y exigió que los culpables “paguen” por el crimen.

La mujer pidió a quienes hayan sido testigos que se comuniquen por mensaje privado y solicitó la máxima difusión del caso para aportar información.