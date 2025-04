La diputada provincial Lionella Cattalini se presentó este miércoles en Tribunales Federales de Rosario para asistir a la audiencia imputativa contra el juez federal Marcelo Bailaque, y desde allí exhortó al Consejo de la Magistratura a que apure la suspensión en el cargo y el juicio político para destituir al magistrado.

“Que los consejeros, y el presidente de la Corte Suprema, que es santafesino, hagan su trabajo. Siguen permitiendo que un juez corrupto siga en funciones”, apuntó la legisladora socialista antes de ingresar al palacio judicial de bulevar Oroño al 900.

“Es un paso importante esta imputación para que la gente empiece a confiar en la Justicia. Lamentablemente, hay ejemplos como el de Bailaque, un juez corrupto, con vínculos demostrados con narcotráfico, como corrupción, coimas, con el ex jefe de Afip arrepentido y declarado en juicio que mantenía una organización destinada a cobrar coimas. Tenía que investigar evasión, narcotráfico, lavado de dinero pero hacía lo contrario”, dijo.

Bailaque enfrenta hoy la grave imputación penal en la que cayó tras la investigación de tres fiscales que lo involucran en al menos tres maniobras delictivas insólitas para su investidura: ejercer el poder de su cargo para favorecer al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, desviar más de 1.000 millones de pesos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín a una mutual controlada por su amigo Fernando Wphei, y de participar de un apriete extorsivo contra dos empresarios y financistas de Rosario.

“Exhorto a los consejeros del Consejo de Magistratura a que hagan su trabajo, que es no solo salir en los medios de comunicación sino también entender que tienen responsabilidad sobre lo que pasa en Rosario, si siguen permitiendo que jueces corruptos estén en lugares de tanta responsabilidad”, concluyó Cattalini.

“Durante más de diez años –prosiguió la diputada– vivimos los peores momentos en Rosario, Bailaque tenía que investigar narcotráfico y no lo hizo, hay pruebas de que comía asados y se iba de viaje, hizo entrar al hijo del contador que firmaba los balances truchos de las empresas de Alvarado a la Justicia federal, era amigo personal. Mientras, oh casualidad a Alvarado nadie lo investigaba y la causa la tenía él en su escritorio. Hacía todo lo posible para que no se lo investigue, retardó la causa, denegó escuchas. Si lo vemos en Netflix nos sorprendería. Este juez que tiene muchos vínculos con empresarios sindicalistas políticos sigue estando acá pese a estar involucrado”, cerró.