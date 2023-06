En Chaco hay una medium, Noelia Pace, que suele colaborar en investigaciones policiales de esa provincia y más de una vez con resultados acertados. Fue lógico entonces que interviniera en dilucidar qué hay detrás de la desaparición y aparente femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven nuera de un dirigente social relacionado con el gobierno de Jorge Capitanich, hecho que explica por qué la prensa porteña y referentes de Juntos por el Cambio le dedican tanta atención.

Pace contó este miércoles en una entrevista radial que Cecilia fue asesinada dentro de la casa de su marido, César Sena, y atribuyó responsabilidad directa en el crimen a él y a la madre de éste, Marcela Acuña.

La pitonisa aseguró haber tenido contacto paranormal con la víctima y guió sus presagios a partir de ello, según le contó a la madre de la joven, Gloria Romero.

“Cecilia me marcó que no salió viva de esa casa, me pone allí a un hombre, que es César, y a dos mujeres: una es la madre, y otra una mujer que colabora en limpiar. Ella llega engañada, se siente traicionada por su pareja, forcejean, como cuando arañás a alguien, que te enojás, que querés romper cosas. En ese momento de enojo de Cecilia él intenta sostenerla y calmarla, y en ese forcejeo la asfixia. Ella me muestra la salida, se quería ir, pero él la frena y la ahoga”, relató.

La medium reveló que cuando hace conexión espiritista con una persona ahorcada ella misma siente presión en el cuello, pero en este caso ella sintió presión en el pecho. "Como cuando alguien te deja seco, sin respiración, con algo que pega en el pecho y después como que la seguís sometiendo", expresó.

La mujer continuó con su relato a una radio chaqueña: "Después la golpean contra algo, pero en un lugar más alejado de la puerta, como en otro ambiente de la casa y ese golpe final no se lo da César sino la madre", develó.

"La llegada de la otra mujer se da antes de la muerte de Cecilia, pero es para colaborar en el después", explicó Pace.

El móvil del crimen

Noelia Pace sostuvo que César Sena “nunca decía la verdad, a la madre le decía una cosa y a Cecilia otra. No pudo controlar todo porque la mentira se descubrió. Su madre quería que la relación se terminara. Ninguno estaba en sus cabales, él sobre todo”.

Agregó que Sena “le marcaba a ella un viaje, la idea de escaparse, y en realidad no había nada porque la engañaba prometiéndole distintos viajes y cosas para mantenerla callada, por si quería contar lo que pasaba en esa casa”, señaló.

Al parecer, según este relato de la clarividente, Sena le mostraba a su familia que la pareja con Strzyzowski estaba acabada, y cuando la joven se dio cuenta de esta versión, estalló la discusión final. “Estaban separados, pero no divorciados. Estaba premeditado terminar la relación, pero todo se les fue de las manos (a los Sena), y después tuvieron que accionar”, dijo Pace.

Según dijo, la estrategia judicial de la familia imputada es “hacer que César quede como único acusado, pero buscarán (que se lo declare padeciente de) una insanía” para resultar inimputable.

Pace incluyó también a otros dos hombres que ayudaron a desaparecer pruebas. “Hay una mujer que sabe mucho pero no la están escuchando, y otra que no se anima hablar y está relacionada con la mamá de César”.

En cuanto al destino final del cuerpo de Cecilia, la medium dijo: "Ellos marcan la chanchería, pero a mí me da en dos terrenos más y se los marqué a la mamá de Cecilia. Le dije que iban a encontrar algo sobre agua y así fue. Pero también buscan despistarlos con eso de ir poniendo cosas en distintos lugares como la maleta y ropa por un lado y el dije por otro. Cecilia me marca que la van poniendo en distintos lugares. Están tirando y desparramando a propósito para ponerlo en mil lugares a la vez y en ninguno", finalizó.