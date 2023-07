Este martes los 19 policías imputados en la causa por tortura y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco quedaron absueltos. Salvador Vera, abogado querellante de la familia del joven muerto en 2014, planteó en Sí 98.9 que se apelará la decisión del tribunal y ratificó la contundencia de las pruebas presentadas por su parte que, según reafirmó, prueban la culpabilidad de los efectivos policiales. Aseguró que en el juicio se vio “la ausencia de un análisis crítico del accionar policial” y que con la sentencia ”se le baja el precio, se subestima y se minimiza el relato de los detenidos, quienes se animaron a declarar aún siendo amenazados de muerte", sumó.

"El análisis de los documentos presentados para constatar la versión policial es lo que nos permite poner en crisis esa versión y la actuación policial. El análisis de los expedientes, de los documentos que se hacen de rutina ante cualquier detención, da cuenta de gravísimas irregularidades, por ejemplo: no se registró el ingreso en el momento, el acta de procedimiento de la detención no sólo que no tenía testigos, sino que los propios funcionarios que la hicieron no la firmaron, el acta de libertad tiene irregularidades como los datos de los funcionarios que la hacen y la fecha, el acta de conocimiento de derechos se le hace firmar al final y no al inicio, la huellas dactiloscópicas no tenían la firma, entre otros", expresó el abogado.

En este sentido el querellante afirmó que "el análisis que nosotros hacemos, que hace la propia fiscalía hace y puedo sumar en este análisis crítico al propio presidente del tribunal que votó en disidencia en el cual se critica la decisión porque se le da credibilidad al relato policial con esa documentación tan irregular". "Por otro lado se le baja el precio, se subestima y se minimiza el relato de los detenidos, quienes se animaron a declara aún siendo amenazados de muerte", sumó.

También aseguró que serán prudentes y se esperarán las notificaciones de los fundamentos por parte de los jueces, pero que “se apelará a las instancias recursivas ya que está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino que está obligado a sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Finalmente afirmó que lo que se vio en el juicio es “la ausencia de un análisis crítico del accionar policial”.

