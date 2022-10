El regreso del fin de semana largo y la reanudación de la rutina laboral habitual se complicó este martes cerca del mediodía en la terminal de ómnibus Mariano Moreno. Es que una nueva amenaza de bomba obligó a las autoridades a suspender toda actividad de arribo y partidas de viajes programados, y la evacuación total del edificio.

Por un par de horas, hasta que policías revisaron las instalaciones y descartaron la veracidad de la amenaza, el panorama en la estación de Cafferata y Santa Fe fue caótico.

El desalojo forzoso del lugar hizo que los pasajeros se retiraran por Cafferata y por Castellanos, y aguardaran en los alrededores hasta la señal de que podrían tomar sus ómnibus.

Fue curioso ya avanzado el mediodía ver y oír a los choferes de algunas líneas de micro salir a la búsqueda de sus pasajeros, voceando el destino y la hora de salida, una vez que se restableció la actividad en la estación.

Durante el fin de semana largo hubo otro episodio similar, y también resultó falsa alarma.

Jorge, un vecino de la zona que había entrado a cargar la tarjeta Sube, lamentó la situación: "Estamos hartos de que sea tan fácil hacer una amenaza de bomba y no pase nada. Parecemos la terminal de un paraje, no de una ciudad como es Rosario. Nos hicieron salir a todos. El pasajero que debía cargar la SUBE no puede viajar, tampoco los que tenían viaje ahora. Me da pena por Rosario", reflexionó el hombre al móvil de Sí 98.9.