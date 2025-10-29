La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe desbarató una importante red de juego clandestino y apuestas ilegales online tras una investigación que se extendió durante varios meses. Este martes se realizaron 11 allanamientos simultáneos en las ciudades de Reconquista y Avellaneda, en el departamento General Obligado, bajo la coordinación de la División Especial Región IV.

El operativo se desarrolló en el marco de una causa que apunta a una organización dedicada a la captación de jugadores y cobro de apuestas a través de redes sociales y plataformas digitales no autorizadas. Según fuentes judiciales, el esquema contaba con distintos niveles de participación, desde administradores hasta intermediarios que gestionaban el flujo de dinero.

Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas: dos mujeres —identificadas como C. P. S. y B. A. L.— y un hombre, L. E. N., policía en actividad perteneciente a la fuerza provincial. Además, otras diez mujeres fueron notificadas e imputadas en la misma causa, aunque continuarán en libertad mientras avanza la investigación.

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron una gran cantidad de elementos de interés probatorio: 53 teléfonos celulares, tres CPU, dos notebooks, cuatro tablets, doce pendrives, chips telefónicos y documentación relacionada con el juego ilegal. También se incautaron 1.400.000 pesos en efectivo, moneda extranjera, un arma de fuego 9 milímetros, cargadores, municiones, un chaleco portaelementos y una credencial policial.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Nicolás Maglier, dispuso que los tres detenidos permanezcan bajo custodia y sean imputados por infracción al artículo 301 del Código Penal, que sanciona la organización o explotación de juegos de azar no autorizados, tanto en formato físico como virtual.

Desde la PDI destacaron que la investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar posibles vínculos financieros y tecnológicos con redes más amplias de apuestas ilegales en la región. Las autoridades no descartan nuevas detenciones y medidas en los próximos días.