La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que el triple femicidio de La Matanza, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), “no es un tema de género” sino una “metodología mafiosa”. La funcionaria cuestionó además a su par bonaerense, Javier Alonso, por brindar información del caso pese a que la causa continúa bajo secreto de sumario.

“Hay que ser prudente en cómo se transmite lo que realmente pasó. Lo que dijo el ministro Alonso no se conoce con certeza”, señaló Bullrich en diálogo con una radio porteña, y sostuvo que desde el primer momento su cartera puso a disposición a las fuerzas federales para acompañar la investigación provincial.

En ese sentido, la ministra advirtió: “No vamos a entrar en la politización de que es un tema de género. En este caso son tres mujeres, podrían haber sido tres hombres, es una metodología mafiosa”. De todos modos, volvió a apuntar contra la provincia de Buenos Aires y afirmó que “es el distrito con la tasa más alta de femicidios del país”, lo que atribuyó a la “destrucción del tejido social”.

Las declaraciones de Bullrich contrastaron con las multitudinarias movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país, convocadas por el movimiento Ni Una Menos. En Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Salta, Corrientes y en la ciudad de Buenos Aires, miles de personas marcharon para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara, y para exigir la declaración de la emergencia nacional por violencia de género.

El crimen de las jóvenes fue transmitido en vivo a través de un grupo cerrado en redes sociales, como advertencia a integrantes de una organización transnacional del narcotráfico, según reveló el ministro Alonso. La Justicia ya identificó a varios miembros de la banda y emitió una orden de captura contra su líder, un hombre peruano de 23 años conocido como “Julito”.

Al momento hay cuatro detenidos, dos de ellos apresados en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos. La causa continúa bajo investigación mientras crece el reclamo social por respuestas estatales frente a la violencia contra mujeres y adolescentes.