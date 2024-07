La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió los trabajos de infraestructura que se llevan adelante en la cárcel federal de Coronda, la única presente en la provincia, y aseguró que las obras estarán listas para diciembre.

En declaraciones a la prensa Bullrich aseguró que "lo importante es que el Gobierno a una obra paralizada la puso en marcha. Se dijo que no iba a haber nada de infraestructura, pero todo lo necesario se está llevando adelante”.

“Es muy importante que la provincia tenga la cárcel para diciembre”, indicó la funcionaria, que atendió el pedido del Gobierno provincial al respecto.

Si bien la prensa le consultó por la desaparición de Loan Peña, el caso policial más resonante del año a nivel nacional, prefirió no hacer declaraciones al respecto. “Hay secreto de sumario, no diré nada hasta que no sea oficial”, cerró.