La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes un fuerte cruce con el diputado Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La discusión se originó a partir de una consulta sobre la eliminación de la figura del sereno de buque, incluida en la reforma del Reginave (Registro Nacional de la Navegación) impulsada por Federico Sturzenegger.

El legislador cuestionó la medida por la pérdida de empleos que generaría, especialmente en los puertos del cordón industrial de San Lorenzo, y advirtió sobre el riesgo de reducir controles en zonas donde se detectaron cargamentos de cocaína. La respuesta de Bullrich no tardó en llegar y encendió el debate: “Sereno de buque, señor, le voy a explicar. Cambiamos todo el Reginave. ¿Sabe lo que pasó con los sindicatos corruptos de los puertos de San Lorenzo, muchos de los cuales estuvieron presos por corrupción? Todos los trabajadores de las flotas hoy son paraguayos. Hace diez años, el 90% eran argentinos”.

Con tono enérgico, Bullrich profundizó su argumento y apuntó contra los gremios portuarios: “Destruyeron el trabajo argentino en los barcos. Construyeron mecanismos para que el comercio sea más caro y lograron que todos los barcos se vayan a Paraguay, con bandera y tripulación paraguaya. Encarecieron al país y expulsaron a los trabajadores argentinos”.

La ministra defendió la decisión del Gobierno de simplificar regulaciones y eliminar figuras laborales que, según su visión, “restan competitividad y aumentan los costos del comercio exterior”. “Sacamos todas las figuras que hacen que la Argentina no sea competitiva. Si reducimos costos, vamos a tener más comercio, más cosecha y mucho mejor”, argumentó.

Al ser consultada por las posibles consecuencias en materia de seguridad portuaria, Bullrich fue tajante: “Los serenos de buque no tienen nada que ver con el narcotráfico. Castillo no entiende nada”, respondió, negando que la eliminación de ese puesto haya favorecido la entrada de cargamentos ilegales en los puertos del Gran Rosario.