La acusada de ser coautora del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, Brenda Uliarte, amplió su indagatoria con la presentación de un escrito en Comodoro Py. En el documento, la joven reconoce los vínculos de Fernando Sabag Montiel con Gerardo Milman y Revolucion Federal.

"Yo no sé por qué Nando (Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a (Gerardo) Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo", expresa un tramo del escrito.

El abogado Carlos Telleldín, que horas antes de que la causa se elevara a juicio oral asumió la representación de la mujer, ya había adelantado hace casi un mes que su clienta iba a denunciar al legislador de Juntos por el Cambio.

Además, Uliarte incluyó en su nueva versión que escuchó a su ex pareja hablar antes del atentado con “una tal Carolina” y que cuando ella le pidió explicaciones le dijo que era “la secretaria de un amigo”.

Cabe recordar que la secretaria de Milman, que estuvo en el bar Casablanca, donde al diputado supuestamente lo escucharon anticipar 48 horas antes el atentado, se llama Carolina Gómez Mónaco.

En cuanto a su relación con Sabag Montiel, Brenda manifestó que comenzaron a salir un mes y medio antes del atentado a CFK. Además, lo describió como “una persona con mucho conflicto, de personalidad bipolar” y aseguró haber sufrido “hechos de violencia de género” con él. “Juntos en pareja estábamos hace re poco. De echo (sic) antes de estar con él, en mayo estuve con Eduardo Prestofelippo (El Presto) y yo estaba re enganchada con él”, recordó la joven.