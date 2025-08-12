Esteban Enrique “Pinky” Rocha y su esposa, Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón -protagonistas de la denominada boda narco- arribaron este lunes al aeropuerto de Rosario tras ser extraditados desde Paraguay, país al que habían huido luego del triple crimen ocurrido al finalizar su fiesta de casamiento en Ybarlucea, en 2022.

La acción conjunta fue coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Interpol, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y la Dirección General de Cooperación Internacional.

Ambos tenían pedidos de captura internacional -previos a la boda- por “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento”. Están acusados de pertenecer a la banda narco liderada por Olga “Tata” Medina, condenada por coordinar puntos de narcomenudeo y mantener vínculos con Los Monos.

La boda narco se celebró el 28 de enero de 2022 en un salón de eventos de la localidad aledaña a Rosario. Sobre el final de la fiesta, ya en la madrugada del 29, una familia, integrada por Maximiliano Giménez (35), su pareja Érica Vanesa Romero (37) y la hija de ambos de 1 año, que había concurrido como invitada, fue asesinada en una emboscada a balazos, enmarcada en una disputa entre bandas narco.

Rocha y Leguizamón se mantuvieron prófugos durante casi un año hasta que Interpol los detuvo la madrugada del jueves 5 de enero del 2023 en un bar de Asunción.