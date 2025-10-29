Un hombre de 78 años fue encontrado sin vida este martes por la noche en un edificio de La Paz al 700, en el barrio República de la Sexta. Su pareja, de 36, señaló que un desconocido los atacó dentro del departamento; sin embargo, la mujer quedó detenida.

Según fuentes policiales, personal de la Brigada de Orden Urbano arribó a La Paz al 700 tras un llamado al 911. Una vez en el lugar, los efectivos observaron a un hombre de 78 años desvanecido en el interior de la casa, con signos de haber sido golpeado. Minutos después, médicos del SIES constataron el fallecimiento de la persona.

La mujer indicó que, en la tarde de este martes, su esposo había ingresado al departamento junto a otra persona, y que esta última la golpeó, lo que le provocó la pérdida del conocimiento. Al despertar, el agresor ya no estaba y su marido se encontraba tirado en el suelo, aparentemente sin vida.

A pesar de su testimonio, la mujer quedó demorada y a disposición de la Justicia mientras se esperan los resultados de las pericias forenses y de las cámaras.

El fiscal de la Unidad de Homicidios, Luis Schiappa Pietra, dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el trabajo de los peritos en la escena.