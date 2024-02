Vecinos del barrio Luis Agote denuncian que un grupo de personas usurpó dos locales abandonados ubicados sobre Cafferata al 500 y que por las noches cometen distintos delitos que van desde la venta de drogas y robos, hasta amenazas y amedrentamiento hacia quienes viven en la zona. Advierten que pese a existe una órden de demolición, la Justicia no interviene para concretar el desalojo.

“Hace ocho meses se instaló una banda de delincuentes que se dedica al narcomenudeo. Los vecinos los tenemos vistos, filmados y fotografiados. También se dedican a delinquir por las noches. Salen de forma organizada y roban todo, medidores, picaportes, a proveedores que estacionan ahí y amedrentan a vecinos que pasan por enfrente”, señaló en Sí 98.9 Emmanuel Callaci, referente de la vecinal Espacio Maradona.

Y sumó: “Los vecinos estamos hartos, cansados, y los comerciantes no quieren levantar sus persianas. En la esquina hay una edificio que ofrece alquileres temporales y no están pudiendo alquilar los departamentos por esta situación. Se ha tornado una zona peligrosa y los vecinos no pueden descansar en paz por la noche”.

“El material que tenemos lo hemos enviado a la Justicia y esperamos tener una repsuesta a las denuncias que hicimos sistemáticamente. Esperamos que la Justicia actue y proceda de una vez para poner un punto final a esta historia”, cerró Callaci.