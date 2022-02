Un nuevo ataque con la modalidad del sicariato en la ciudad amedrentó las calles, y esta vez fue el frente de una inmobiliaria ubicada en Santa Fe al 4300, en el barrio Luis Agote, con la marca de ocho impactos de bala. El comercio pertenece a la familia del ex futbolista de Central, Damián Díaz.

Primeras informaciones indicaron que se trata de dos hombres que pasaron en moto, dispararon y se dieron a la fuga el pasado jueves por la noche. No hubo heridos en el hecho, y se investiga si hubo o no un mensaje escrito dejado en el lugar, aunque esto no fue confirmado por el MPA, consultado por Rosarioplus.com.

Trascendidos hablan de que el comercio inmobiliario pertenecería a un familiar del ex jugador de Rosario Central Damián “Kitu” Díaz, hoy jugador en Ecuador.

Unidad de Flagrancia comisionó al gabinete criminalístico para el relevamiento de la escena del hecho y toma de testimonios a vecinos de la zona que puedan aportar datos y relevamiento de cámaras.

Hay medidas en curso para dilucidar la mecánica del hecho y dar con los agresores.