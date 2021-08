Balearon una concesionaria de autos y una testigo murió del susto

Una agencia de autos usados ubicada en Rondeau al 4100, en la zona norte de la ciudad, fue blanco de una balacera intimidatoria este domingo pasadas las 21. El modus operandi fue el que se repite una y otra vez en este tipo de actos violentos: una moto con dos ocupantes llegó, disparó y se dio a la fuga. Al menos nueve disparos dieron contra el ventanal del local que quedó hecho trizas y algunos vehículos estacionados dentro.

El trasfondo aún es vidrioso pero de movida el dueño de “Rosario Norte” denunció que la semana pasada lo amenazaron telefónicamente bajo la condición de que entregue dinero. “Nombraban a algunas bandas criminales. Dar la cara no la daban”, explicó el titular del local Omar Velázquez al ser consultado si las amenazas fueron a nombre de la banda Los Monos.

“Si no pagás te matamos, si no pagás te rompemos la vidriera. Hay otras agencias que también le sucedió”,explicó en Sí 98.9. “Ahora no sé si seguir abierto o cerrar o irme porque es invivible. El dinero inicial eran 25 mil dólares, que no tengo ni mucho menos, y no estoy ligado con ninguna persona a la que le haya vendido un auto y tenga problemas”.

Como si fuera poco, de la balacera se desprendió un episodio trágico. Una mujer que esperaba el colectivo a escasos metros de la concesionaria se asustó, y en la huida se desvaneció en medio de la calle y murió. Trascendió que la mujer sufría hipertensión y tenía stends cardiovasculares.