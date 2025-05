La vivienda de Norma Acosta, la mujer que se hizo conocida por denunciar hechos relacionados con el narcotráfico y la connivencia policial, fue blanco de balazos, este miércoles por la mañana.

En el frente de la casa, ubicada en Pasaje Larguía al 3500 (barrio Tablada), se registraron cinco impactos de bala. “Casi me pegan de frente, abro la puerta y veo al tirador. Me tiré al piso y cerré”, indicó Acosta, en diálogo con la prensa, tras el ataque.

Según comentó la mujer, los agresores no eran “simples sicarios” y se trasladaban en un un auto blanco con vidrios polarizados.

“Hace 40 días hice una denuncia porque me habían dejado un cajón de muerto con saludos a mi nieto. Debe ser por la denuncia que hice hace tres meses por la corrupción policial”, comentó Norma, y aclaró que la denuncia no fue sólo por el robo de combustible sino por el manejo de la droga por parte del "jefe del Comando y de la Policía”.

“Me vinieron a matar, mirá la altura de los tiros, fueron al pecho”, manifestó la mujer y apuntó: “Es un horario que estaba mi hijo sólo en casa, lo vinieron a buscar a él. Me vieron a mí y tiraron. Le erraron, me van a tener que matar para que me calle la boca”.

Acosta integra una organización de familiares de detenidos. Su nombre cobró notoriedad en 2013, luego de que su pareja, Miguel “Japo” Saboldi, muriera en un incendio intencional causado en la Alcaidía de la Unidad Regional II, donde el hombre estaba detenido.