Una agencia de venta de autos, ubicada en bulevar Oroño al 5500, fue baleada por segunda vez en los últimos cinco días y el dueño del comercio decidió bajar la persiana. "Me ganaron, lo lamento por la gente que queda sin trabajo, pero me voy", dijo el comerciante a la TV.

Los ataques contra el negocio se produjeron el viernes pasado y este martes a la noche, sobre el horario de cierre del negocio. En ambas oportunidades, la modalidad de la balacera fue la misma: dos personas que se trasladaban en una moto efectúan varios disparos y se dan a la fuga.

Luego del primer atentado, el dueño del local declaró a la prensa: "No voy a pagarles ni 5 centavos". El mensaje habrá llegado a los mafiosos, que este martes a la noche repitieron la intimidación.

Esta segunda vez, el local recibió seis disparos, uno de los cuales impactó contra uno de los vehículos a la venta.

"No sé más que decir. Hago denuncias y no pasa nada. Bloqueé el Whatsapp porque me amenazaban y volvió a pasar. Quiero respuestas porque pago todos mis impuestos", señaló el dueño de la agencia, y afirmó: "Tengo que cerrar. Es una agencia en la que le doy trabajo a un montón de personas. Yo no tengo problemas con nadie".

Este miércoles, el local de Oroño al 5500 amaneció sin vehículos en su interior y la atención al público fue suspendida.