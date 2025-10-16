El hijo de Ariel “Viejo” Cantero fue baleado este miércoles por la tarde en la puerta de su casa, en el barrio La Granada, en la zona sur de la ciudad. Dylan recibió un disparo en una pierna y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanecía internado, fuera de peligro.

Según fuentes policiales, el ataque al nuevo referente de Los Monos ocurrió alrededor de las 18:10, en la esquina de Pasaje 512 y Caña de Ámbar, cuando al menos cuatro hombres, a bordo de un auto blanco, abrieron fuego contra el joven.

Luego de la balacera, la víctima fue trasladada por vecinos hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanecía internado, fuera de peligro.

Dylan Cantero había sido condenado, en un procedimiento abreviado, a tres años de prisión como miembro de una facción de Los Monos, la banda de narcotráfico que fundó su padre. Hace algunos meses finalizó su detención y se encuentra nuevamente en libertad.