La jefa de la policía de la provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Marcelo Zoratti, realizaron este lunes una conferencia de prensa tras las balaceras contra la tradicional parrilla El establo y el local de comidas rápidas Jorgito Junior's y aseguraron que se trata de un "mensaje mafioso".

"Estamos convencidos de que es un mensaje mafioso. Los lineamientos del gobernador son ir en contra de estas mafias y al hacerlo es lógico que tengamos este tipo de reacciones", manifestó en primer lugar Zoratti y subrayó la existencia de distintas hipótesis "relacionadas con investigaciones sobre narcotráfico que llevan mucho tiempo". "Estamos avanzando por buen camino", sentenció.

Y agregó: "Esto genera terror en la sociedad, en el ciudadano común que sale a pasear. Estamos trabajando para perfeccionar la parte preventiva. Los hechos son dinámicos, bastante complicados de prevenir porque (los atacantes) circulan en motos que en pocos metros levantan velocidad y se dan a la fuga en minutos".

"Nosotros llevamos las de perder porque los móviles -de la policía- son identificables y fácilmente ubicables. por eso la policía esta trabajando de forma incógnita", subrayó Zoratti. Puntualmente sobre las balaceras registradas en las últimas horas señaló que "no hay amenazas previas y eso también hace sospechar" y reveló que se trataría de distintos autores.

De la reunión que tuvo lugar este lunes por la tarde también participaron el Ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, y otros funcionarios de la cartera, fiscales del Ministerio Público de la Acusación y la fiscal Valeria Haurigot y el fiscal Pablo Socca,

"Estamos actuando rápido y llegando rápido a los procedimientos. Situaciones como estas son muy difíciles de prevenir", señaló Chimenti y aseguró que se reforzará la seguridad en zonas de locales gastronómicos. "No podemos poner un efectivo en cada local pero sí un patrullaje inteligente", indicó. "Son muchos focos pero no estamos desbordados, estamos custodiando distintos objetivos. Estamos trabajando con distintas hipótesis y no descartamos nada", concluyó.