El Gobierno provincial anunció este viernes por la mañana que ofrecerá una recompensa para quienes brinden información sobre los autores materiales e intelectuales de la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), ocurrida este jueves por la tarde.

Aunque todavía no se fijó un monto, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad anticiparon que solo faltan detalles administrativos, que se están trabajando con el Ministerio Público de la Acusación, para hacer oficial la medida.

“En las próximas horas vamos a estar dando los detalles de un fuerte ofrecimiento de recompensa por información sobre las personas que participaron de la balacera”, indicó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. Además, el funcionario afirmó que se difundirán imágenes captadas por sistemas de videovigilancia, aunque aclaró que son “imágenes parciales, incompletas, pero que seguramente ayudan a que alguna persona pueda haber visto algo”.

En tanto, la actividad en el HECA este viernes a la mañana se mantenía solo con atención de urgencias y de la guardia. Desde que tuvo lugar el ataque, un importante operativo policial custodia el nosocomio de Pellegrini al 3200.