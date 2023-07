Las sedes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en Rosario y la ciudad de Santa Fe fueron baleadas el fin de semana, y en ambos casos, los atacantes dejaron un cartel intimidatorio contra el secretario general del gremio, Carlos Vergara. El ataque en el local de Rosario quedó filmado.

“No sabemos el motivo. (El atacante) dejó una nota que no tiene sentido y ahora la tiene la Justicia. No tenemos internas, apoyamos a nuestro secretario porque el trabajo que viene haciendo para los trabajadores es mucho y no tenemos reclamos”, señaló Sixto Irrazabal, líder de la Uocra local, al móvil de Si989.

“(El ataque) viene de delincuentes, primates, que no tienen que ver con nosotros”, aseguó y subrayó: “Tenemos custodia durante el día, durante la noche tenemos las cámaras de seguridad y alarma. Nosotros vamos a seguir trabajando normal”.

El ataque a balazos contra la sede local de la Uocra (27 de Febrero al 5200) ocurrió este domingo a la madrugada. Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pudo constatar al menos siete impactos de armas de fuego en la puerta.

Cabe señalar que el pasado 19 de junio fue baleada la sede de la Uocra en San Lorenzo. El ataque fue perpetrado por personas que dispararon desde una motocicleta. No se reportaron heridos y los disparos dieron en la persiana del local sindical.