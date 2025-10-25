La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos de irrupción, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, secuestraron material de interés para la causa que investiga la balacera al Hospital de Emergencias “Clemente Álvarez” ocurrida el 16 de octubre.

Los procedimientos se efectuaron en viviendas ubicadas en Dean Funes al 4400, Felipe Moré al 4300 y en la zona de las vías férreas del barrio Triángulo. Los agentes secuestraron teléfonos celulares e indumentaria que estarían vinculados al hecho, entre otros elementos importantes para la investigación a cargo del fiscal Franco Tassini.

Por el caso que investiga el MPA, el pasado miércoles se entregó un menor de 16 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia de Menores; además, ya hay otros tres detenidos que serán imputados en los próximos días.

El comienzo de las tareas investigativas se dio a raíz del episodio ocurrido el jueves 16 de octubre en el que dos hombres que circulaban en una moto se detuvieron para efectuar disparos sobre un sector del HECA y se retiraron hacia el sur.